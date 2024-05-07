أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة صهيونية متأثرة بجراحها إثر قصف للاحتلال

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم الثلاثاء، وفاة الأسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين" 70 عاماً متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.

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وأضاف أبو عبيدة في تغريدة على "تلغرام" أن فانشتاين لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

والجدير ذكره أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.

