الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة: إغلاق معبر رفح منع دخول الأدوية والمعدات الطبية والوقود اللازم للمستشفيات

قوات الاحتلال تسيطر على معبر رفح
قوات الاحتلال تسيطر على معبر رفح
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه تم إيقاف العمل في معبر رفح نتيجة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وأضافت الوزارة في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، أن إغلاق معبر رفح منع دخول شاحنات الأدوية والمعدات الطبية والوقود اللازم للمستشفيات.اضافة اعلان

وحذرت من أن قوات الاحتلال منعت سفر الجرحى والمرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج غزة.

وتابعت الوزارة أن الاحتلال حوّل قطاع غزة لمنطقة منكوبة بتدميره المنظومة الصحية.

من جانبه، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال المؤتمر، إن الواقع شرق محافظة رفح يشير لكارثة إنسانية تمتد لكل محافظات القطاع.

ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأدان اقتحام الاحتلال وإغلاقه معبري رفح وكرم أبو سالم ووقف المساعدات للقطاع.

وحمّل المكتب الإعلامي الإدارة الأميركية والاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن العدوان.
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