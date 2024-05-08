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مركز الدراسات الاستراتيجية يعقد مؤتمر مسارات السلام في أيرلندا الشمالية

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مركز الدراسات الاستراتيجية يعقد مؤتمر مسارات السلام

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية اليوم الإثنين مؤتمرا بعنوان مسارات السلام في أيرلندا الشمالية: الخلفية والتأملات الشخصية.   

   بدأ المؤتمر فعالياته بكلمة مدير المركز الأستاذ الدكتور زيد عيادات وسفيرة إيرلندا لدى المملكة الأردنية الهاشمية ماريان بولجر. 
 
   عقب ذلك ألقى وزير الخارجية السابق الدكتور مروان المعشر الكلمة الرئيسية في المؤتمر.

       المؤتمر تخلله جلسات ثلاث، كانت الاولى بعنوان "وضع السياق: رحلة إلى السلام" ترأسها الاستاذ الدكتور زيد عيادات وبولجر وتحدث بها رواري دي بوركا المدير العام لإيرلندا والمملكة المتحدة والأمريكيتين في وزارة الخارجية الايرلندية.   

    في حين بحثت الجلسة الثانية في "دور النساء في بناء السلام"، وترأستها الدكتورة ولاء الحسبان من كلية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية ، وتحدثة بها مونيكا مكويليلمز، المؤسسة المشاركة لتحالف نساء إيرلندا الشمالية و سمر محارب الرئيس التنفيذي للنهضة العربية للديموقراطية والتنمية.   

  الجلسة الثالثة والاخيرة حملت عنوان دور المجتمع المدني والشباب وترأسها  عضو مجلس الاعيان الاستاذ الدكتور مصطفى الحمارنة، وتحدث بها ديبي واترز، المديرة المشاركة لبدائل إيرلندا الشمالية والدكتورة ميسون العتوم عضو مجلس الاعيان ومديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية سابقا.

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