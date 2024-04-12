الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 25 فلسطينيا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات

مخيم النصيرات
مخيم النصيرات

 استشهد أكثر من 25 فلسطينيا، وجرح العشرات، اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في قطاع غزة.

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 وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزل لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 25 مواطنا وجرح العشرات.


كما استهدفت مروحيات الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما فجر جيش الاحتلال عددا من المباني شمال المخيم.


وقالت مصادر محلية، إن زوارق الاحتلال الحربية قصفت مدرسة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، ليرتقي شهيد ويصاب آخرون.


ويأتي استهداف المخيم الجديد، وسط قصف جوي ومدفعي مستمر منذ ساعات بالتزامن مع عملية عسكرية جديدة واسعة لقوات الاحتلال وسط قطاع غزة.


ويواصل الاحتلال بآلياته وطيرانه الحربي استهداف مبانٍ في مخيم النصيرات، وأماكن أخرى في القطاع ما يحدث أضرارا كبيرة جدا ويرتقي عدد من الشهداء والمصابين.


وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.


ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة بحق قطاع غزة لليوم الـ 189 على التوالي، ويستمر بقصف المنازل والمنشآت عبر الغارات على مختلف مناطق القطاع، والاستهداف بالمدفعيات والرصاص الحي؛ ما خلف حتى مساء أمس الخميس أكثر من 33545 شهيدا و76094 إصابة، غالبيتهم من النساء والأطفال. بترا

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