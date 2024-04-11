الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المكثف على مخيم النصيرات

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عدوان إسرائيلي على غزة

كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الخميس، غاراتها الجوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، ودمار واسع في الممتلكات.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بارتقاء 5 شهداء، وإصابة العديد من الجرحى، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية، ومدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.


وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال شنت أحزمة نارية متتالية شمال المخيم، واستهدفت مسجدي ذو النورين ومعاذ بن جبل.


كما توغلت دبابات الاحتلال شمال مخيم النصيرات من جهة شارع صلاح الدين، والمغراقة، وسط إطلاق نار من قبل الطيران المروحي، وتدمير عدد كبير من الأبراج السكنية في مدينة الزهراء.-(بترا)

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