الأونروا: عالجنا نصف مليون شخص في غزة خلال شهر وهذا غير مسبوق

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قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن الأوضاع في غزة سيئة للغاية، وما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات.وأضاف أبو حسنة: نجحنا أمس في إدخال وقود إلى شمال القطاع لتشغيل الآبار في جباليا.وحذر من أن عدم توفر مياه نظيفة في القطاع يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض، لا سيما الكوليرا.وتابع: عالجنا في غزة خلال شهر واحد فقط نحو نصف مليون شخص، وهذا أمر غير مسبوق، مبينا أن الأمراض المعوية في القطاع تضاعفت 4 مرات والجلدية 3 مرات.وأشار إلى أن هناك مليونا و100 ألف نازح في قطاع غزة، كما تشهد مراكز الإيواء اكتظاظا غير مسبوق.ولفت إلى أن المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة هو 50 شاحنة فقط، بينما "نحن بحاجة إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين متتاليين". (الجزيرة نت)