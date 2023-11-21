الحوثي: لا حديث عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن قبل توقف العدوان على غزة

قال عضو ‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن للولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي الحديث عن السفينة قبل التوقف عن قتل الفلسطينيين في غزة.

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وكتب محمد علي الحوثي في منصة X "‏إذا توقفت وكفت أميركا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية".



وأشار الحوثي إلى أن ما قمت به البحرية اليمنية "يتفق مع مبدأ التعامل بالمثل".

وأرفق الحوثي منشوره بصورة لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، معلقاً بوسم (هاشتاغ) "بايدن قاتل الأطفال الخدج".





اذا اوقفت و كفت امريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء

فعندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية فما قامت به البحرية يتفق مع مبدئ التعامل بالمثل.#بايدن_قاتل_الاطفال_الخدج pic.twitter.com/twgDkNzXFR — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 20, 2023

ونشر الإعلام الحربي اليمني، في وقت سابق الإثنين، مشاهد العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية، والتي تُظهر كيفية السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وبينّت المشاهد رفع العلمين اليمني والفلسطيني عليها.وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد، أنها نفّذت عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية، تم اقتيادها إلى الساحل اليمني.



بدوره أكّد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، علي القحوم للميادين، الإثنين، أنّ احتجاز السفينة الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر من قبل القوات المسلحة اليمنية، جاء ضمن "المشاركة المعلنة لليمن في معركة طوفان الأقصى". -وكالات

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