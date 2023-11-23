الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية إذا توقفت الحرب على غزة

وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير
وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم استئناف الحرب على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المرتقبة.اضافة اعلان
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع القناة 14 العبرية التابعة لليمين الإسرائيلي، قبل ساعات من دخول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس” حيز التنفيذ.
وقال بن غفير رئيس حزب قوة يهودية: “سمعنا رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يقولها صراحة، أن القتال سيُستأنف، لكن حال توقفت الحرب لن يكون لدينا ما نفعله في الحكومة”.
يشار إلى أن بن غفير ووزيرين آخرين من حزبه، هم الوحيدون الذين صوتوا فجر الأربعاء، ضد اتفاق تبادل الأسرى.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، تعهد نتنياهو بالاستمرار في الحرب بغزة حتى تحقيق “جميع الأهداف وهي إعادة جميع مختطفينا، والقضاء على حماس، وضمان أنه في اليوم الذي يلي حماس، لن يحكم غزة أي عنصر يدعم الإرهاب. لن تكون غزة تهديدا مستقبليا لإسرائيل”.- (الأناضول)
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