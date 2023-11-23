بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية إذا توقفت الحرب على غزة

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هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم استئناف الحرب على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المرتقبة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع القناة 14 العبرية التابعة لليمين الإسرائيلي، قبل ساعات من دخول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس” حيز التنفيذ.وقال بن غفير رئيس حزب قوة يهودية: “سمعنا رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يقولها صراحة، أن القتال سيُستأنف، لكن حال توقفت الحرب لن يكون لدينا ما نفعله في الحكومة”.يشار إلى أن بن غفير ووزيرين آخرين من حزبه، هم الوحيدون الذين صوتوا فجر الأربعاء، ضد اتفاق تبادل الأسرى.وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، تعهد نتنياهو بالاستمرار في الحرب بغزة حتى تحقيق “جميع الأهداف وهي إعادة جميع مختطفينا، والقضاء على حماس، وضمان أنه في اليوم الذي يلي حماس، لن يحكم غزة أي عنصر يدعم الإرهاب. لن تكون غزة تهديدا مستقبليا لإسرائيل”.- (الأناضول)