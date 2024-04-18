تصاعد نذر مواجهة جديدة بين إيران و"إسرائيل" وسط قلق دولي من حرب إقليمية

بعد أن ظن كثيرون أنه بإعلان إسرائيل إحباط الهجوم الإيراني، مساء السبت الماضي، أسدل الستار على موجة تصعيد خشي كثيرون من تبعاتها على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، عادت الأجواء الملبدة بالمخاطر لتخيم في سماء المنطقة المضطربة من جديد.

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فبوتيرة متسارعة، تتبادل تل أبيب وطهران التحذيرات والتهديدات وسط قلق دولي من الانزلاق نحو حرب مباشرة، فإسرائيل انتقلت من خانة التباهي بإحباط الهجوم الذي استخدمت فيه إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، إلى مرحلة تركيز الحديث عن الرد، على الرغم من أن الهجوم الإيراني هو الذي كان بالأساس يندرج تحت بند الرد على مقتل ضباط بارزين في “الحرس الثوري”، خلال استهداف إسرائيلي لمبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الحالي.

ووسط حالة من التشويش بشأن من له حق الرد، وطبيعة وتوقيت هذا الرد، تتواتر التقارير من كل حدب وصوب عن استعدادات لتوجيه ضربة جديدة لإيران في ظل تحذيرات من انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية.



وفي هذا السياق، جاء تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الولايات المتحدة قد تنجر إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، إذا نجحت إيران في مهاجمة إسرائيل.

وفي افتتاحية نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، حث بايدن المشرعين الأمريكيين على سرعة تمرير تشريع بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.

وكتب بايدن: ” الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أصدقائنا… يجب على مجلس النواب أن يقر تشريعاً عاجلاً يتعلق بالأمن القومي لأوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بشدة”.



وأضاف: “إذا نجحت إيران في تصعيد هجومها على إسرائيل بشكل كبير، فقد يتم جر الولايات المتحدة… سيكون من غير المعقول أن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج إذا تم إضعاف دفاعات إسرائيل وتمكنت إيران من تنفيذ التدمير الذي كانت تنوي القيام به”، مطلع الأسبوع الجاري، في إشارة للهجوم الذي أعلنت تل أبيب أنها أحبطته بنسبة 99% بمساعدة حليفتها الأولى واشنطن، وآخرين.



وتأتي تصريحات بايدن في وقت كشف فيه موقع “واللا” الإخباري العبري عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن إسرائيل كانت تنوي توجيه ضربة لإيران ليلة الإثنين، ثم تراجعت “لأسباب عملياتية”.



بينما اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أنه “بسبب تردد نتنياهو، ليلة السبت، سيكون الرد على الهجوم الإيراني أصغر مما خطط له”.



وفي السياق، ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية، يوم الإثنين الماضي، أنها ستؤجل الرد على إيران، مضيفا أن تل أبيب أجلت الرد على طهران مرتين، يومي السبت والإثنين.



وفي تحليل نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اعتبرت أن مجلس الحرب الذي شكله نتنياهو “فقد السيطرة، ويمكن أن يقود إسرائيل نحو حرب إقليمية”.



وأثير، خلال الأيام القليلة الماضية، الكثير من التكهنات بشأن طبيعة أي ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران ومكانها وحجمها، إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” رجحت أن إسرائيل “قد تكتفي باستهداف منشآت إيرانية ذات أهمية في سوريا”.



في غضون ذلك، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في بروكسل، الأربعاء، على فرض عقوبات على إيران بسبب الهجوم المباشر على إسرائيل، إلا أنهم دعوا، في الوقت نفسه، إلى التهدئة للحيلولة دون تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



ووجه المستشار الألماني أولاف شولتس نداء إلى إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني بشن هجوم كبير على إيران. وقال إنه ينبغي لإسرائيل بدلاً من ذلك أن تعزز موقفها في المنطقة برمتها “مستفيدة في ذلك من نجاحها في صد الهجوم الإيراني”.



وذهب المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى الرأي نفسه بالقول: “يجري الآن بذل جميع الجهود لاحتواء الصراع بحيث لا يصبح متأججاً ولا يكون هناك تصعيد شامل”.

وقد يتم فرض العقوبات الأوروبية على إيران من خلال نظام عقوبات تم تأسيسه بعدما بدأت طهران في دعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا من خلال تزويد موسكو بالطائرات المسيرة.



وأوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للصحفيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن “الفكرة هي استهداف الشركات اللازمة للطائرات المسيرة والصواريخ”.



وجاء في بيان قادة التكتل أن “الاتحاد الأوروبي سيتخذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد إيران، لا سيما في ما يتعلق بالطائرات المسيرة والصواريخ”.



وتحظر العقوبات الأوروبية تصدير المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج المركبات الجوية المسيرة إلى إيران، وقد يتم توسيعها ليكون من الصعب على طهران إنتاج الصواريخ.



وبينما يترقب كثيرون ما ستتمخض عنه الساعات، وربما الأيام المقبلة، من تطورات بشأن جولة جديدة من المواجهات الإيرانية الإسرائيلية، ألقى خبراء الضوء على التكلفة الاقتصادية لمثل هذا التصعيد.



فبالنظر إلى الهجوم الإيراني، السبت الماضي، الذي لم يستغرق سوى بضع ساعات، يتكشّف أنه تم التصدي له لكن بثمن باهظ.



وقدر ريم أمينوش، وهو ضابط برتبة بريجادير جنرال وكبير المستشارين الماليين لقائد الجيش الإسرائيلي سابقاً تكلفة تصدي جيوش إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا لإسقاط الصواريخ والمسيرات التي أطلقت على إسرائيل بنحو 1ر1 مليار دولار.



وقال أمينوش لوكالة بلومبرغ للأنباء: “هذه هي التكلفة المقدرة لإحباط هجوم بهذا الحجم”. وأشار أمينوش، الذي كان أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، إحدى أكبر شركات الدفاع في إسرائيل، إلى حسابات أجراها لعدد الصواريخ الاعتراضية التي تعين على إسرائيل إطلاقها.



وقال زفيكا هايموفيتش، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، للصحفيين، الأربعاء، إن إسرائيل اعترضت ثلثي الصواريخ التي أطلقتها إيران، بينما تولى حلفاء إسرائيل اعتراض بقية الصواريخ.



ويرى مراقبون أن سيناريوهات الأيام المقبلة ستبقى مرهونة بحسابات اقتصادية وأخرى تحكمها المصالح المشتركة والعلاقات مع القوى الفاعلة دولياً، وإن ظلت الرغبة المعلنة من معظم الأطراف هي تجنب توسيع رقعة الصراع وجر المنطقة برمتها إلى مصير مجهول.-(د ب أ)