الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماية الصحفيين" يستنكر اعتقال مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول

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الصحفي اسماعيل الغول
 استنكر مركز حماية وحرية الصحفيين قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مراسل قناة الجزيرة، إسماعيل الغول، خلال تغطيته لاقتحام القوات الإسرائيلي لمستشفى الشفاء.اضافة اعلان

وقال "حماية الصحفيين" في بيانه "يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه، وانتهاكاته ضد الصحفيين في غزة، ويمنعهم من ممارسة عملهم، ولم يُسجل التاريخ جرائم قتل ضد الصحفيين، وانتهاكات كما يحدث في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

وأضاف حماية الصحفيين "أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 12 ساعة من الاحتجاز عن الغول، وعدد من الصحفيين الآخرين الذين جرى اعتقالهم، ولم تُعرف أسماؤهم حتى لحظة صدور هذا البيان، مُنبها أن الزميل الغول كشف عن المعاملة المُذلة، والمُهينة، واللاإنسانية التي خضعوا لها، حيث أجبرتهم سلطات الاحتلال على خلع ملابسهم بشكل كامل".

وأكد حماية الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتفت لكل المعاهدات والاتفاقيات التي تحمي الصحفيين خلال الحرب، بل أثبتت كل الشواهد على أنه يستهدفهم بشكل متعمد، وممنهج.

وطالب حماية الصحفيين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لرصد وتوثيق كل الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين في غزة، والضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر من العام الماضي.

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