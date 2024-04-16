الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة.. توغل إسرائيلي واستهداف مساجد ومدارس تؤوي نازحين

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غزة المدمرة بسبب الاحتلال النازي الإسرائيلي

توغل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، شمال قطاع غزة وقصف مسجدا ومنازل، وحاصر مدارس تؤوي نازحين، واعتقل عشرات من الرجال والأطفال وأجبر النساء والفتيات على النزوح.

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وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ وبشكل محدود في مناطق شرق جباليا وشمال بلدة بيت لاهيا وشرق بلدة بيت حانون وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.


وذكر الشهود، أن الاتصالات انقطعت عن المنطقة التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون وشمال غرب بيت لاهيا.


وأشاروا إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت مدارس تؤوي نازحين في بلدة بيت حانون وطلبت من جميع الشبان والرجال فيها بالخروج بشكل منفرد والتجرد من ملابسهم.


وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن الجنود الإسرائيليين أقاموا مركز تحقيق خلف مدرسة "مهدية الشوا" في بيت حانون واقتادوا الشبان والرجال المعتقلين إليه لاحتجازهم والتحقيق معهم.


وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية أجبرت النساء والفتيات "تحت تهديد السلاح" على مغادرة مراكز الإيواء والتوجه خارج بلدة بيت حانون.


وفي السياق ذاته، أفاد نازحون فلسطينيون من بيت حانون بأن الجيش الإسرائيلي أجبر جميع العائلات في البلدة على مغادرتها واعتقل عشرات الشبان والأطفال وكبار السن.


وبذلك يعمل الجيش الإسرائيلي على إفراغ بلدة بيت حانون الحدودية من سكانها الذين عادوا إليها خلال الأشهر الماضية بعد انسحابه منها.


وفي بلدة جباليا، توغل الجيش الإسرائيلي مئات الأمتار شرق البلدة وقصف بشكل كثيف المناطق المحاذية لمواقع توغله، وفق شهود عيان.


وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت مسجد "شهداء الفاخورة" ومنزلا يجاوره يعود لعائلة "ناجي" في مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.


وفيما يتعلق بتطورات العملية العسكرية الإسرائيلية وسط قطاع غزة، أفاد شهود للأناضول، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات منذ الفجر على شمال مخيم النصيرات ومدينة دير البلح.


وحسب مصادر طبية، فإن القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات أسفر عن تضرر "مسجد سلمان" ومقتل إمامه عيسى مقداد.


وفي مناطق جنوب القطاع، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي "تل السلطان" غرب مدينة رفح، وفق مصادر طبية.


كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أراض زراعية في منطقتي "حي الزهور" و"خربة العدس" شمال رفح.


ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.-(الأناضول)

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