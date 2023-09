في أول أيام عيد العرش.. مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى-(صور وفيديوهات)

أفاد تقرير فلسطيني بأداء عشرات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مقدسيين قولهم إن “عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول أيام عيد العرش اليهودي”.



وأضافوا أن “شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين”.





Israeli occupation forces brutally attacked Palestinians and international activists demonstrating in Sheikh Jarrah neighbourhood, occupied Jerusalem, against Israeli forcible evictions of Palestinians in the neighbourhood. pic.twitter.com/VJewXfgtXv