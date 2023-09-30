في أول أيام عيد العرش.. مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى-(صور وفيديوهات)

أفاد تقرير فلسطيني بأداء عشرات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مقدسيين قولهم إن “عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول أيام عيد العرش اليهودي”.

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وأضافوا أن “شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين”.





بالتزامن مع بداية "أسبوع العُرش".. مسـ.ـتوطنون يؤدون صلوات توراتية أمام باب الأسباط، أحد أبواب #المسجد_الأقصى، تحت حماية قوات الاحتـ.ـلال pic.twitter.com/FhAzc0EeyW — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) September 30, 2023



Israeli occupation forces brutally attacked Palestinians and international activists demonstrating in Sheikh Jarrah neighbourhood, occupied Jerusalem, against Israeli forcible evictions of Palestinians in the neighbourhood. pic.twitter.com/VJewXfgtXv — Chris Hutchinson (@ChrisHu34451470) September 30, 2023

ووفق الوكالة “يستغل الاحتلال الأعياد اليهودية لفرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة”.-(وكالات)