الإثنين 26 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)
مستوطنون يقتحمون الأقصى
اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.اضافة اعلان
وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية المختلفة.
وانطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.
-- (بترا)
قتلى وجرحى في قصف روسي على سوق للخضار بريف إدلب

قتلى وجرحى في قصف روسي على سوق للخضار بريف إدلب منذ22 ساعة

مستوطنون يحرقون محاصيل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في ترمسعيا شمال رام الله 25 حزيران 2023

WhatsApp Image 2023-06-25 at 11.01.23 AM (2)

"العربية لحماية الطبيعة" تحتفل بمشروعها "قمح الصمود" في طوباس 25 حزيران 2023

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى 25 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

25 حزيران 2023
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

22 حزيران 2023
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

20 حزيران 2023
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

19 حزيران 2023
اقرأ أيضا
"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر

"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر

منذ 29 دقيقة
اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

منذ 38 دقيقة
العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن

العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن (فيديو)

منذ1 ساعة
5_49

"الخارجية الفلسطينية": رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية غطاء سياسي لإرهاب المستوطنين

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_5800e25db96150e7f692f0d90366661e

أبو ردينة ردا على نتنياهو: قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار

منذ2 ساعة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة الإحتياطي المركزي جنوب الخرطوم

الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة الإحتياطي المركزي جنوب الخرطوم (فيديو)

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 