مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وان عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأوضحت انهم قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال الذين تعمدوا إبعاد من سمح لهم من المواطنين دخول الأقصى عن مسار الاقتحامات للمستوطنين المتزمتين، الذين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة مصلى قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة، وذلك وسط حالة من الغضب والغليان سادت جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف.- (بترا)