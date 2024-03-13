الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تدعو أهالي الضفة للنفير إلى الأقصى وكسر أغلال الاحتلال

كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للانطلاق إلى المسجد الأقصى، لكسر أغلال الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمساعيه.اضافة اعلان

وتزامنا مع الحرب في غزة، ومع حلول شهر رمضان، شدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الأمنية في المسجد الأقصى ومحيطه، وما زال يمنع بشكل متكرر العديد من الشبان من الدخول إليه.
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