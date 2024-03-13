حماس تدعو أهالي الضفة للنفير إلى الأقصى وكسر أغلال الاحتلال

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وتزامنا مع الحرب في غزة، ومع حلول شهر رمضان، شدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الأمنية في المسجد الأقصى ومحيطه، وما زال يمنع بشكل متكرر العديد من الشبان من الدخول إليه.