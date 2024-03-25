الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل فتاة وجنينها بـ 9 رصاصات بسبب زواجها من وافد هربت معه إلى مصر

رصاصة
رصاصات -(تعبيرية)

موفق كمال
قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم بالأشغال الشاقة 15 عاما لقتله شقيقته رميا بالرصاص، لزواجها من شاب مصري الجنسية "كان قد شغفها حبا، بطريقة مخالفة للعادات والتقاليد الخاصة بأسرتهما"، وفق القرار.

اضافة اعلان

 
وأيدت محكمة التمييز قرار الحكم، والذي أدان المتهم بجناية القتل العمد وجناية إجهاض امرأة دون جنحة وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.


وحسب قرار محكمة التمييز فإن محكمة الجنايات قنعت أن المغدورة تعرفت على شاب وافد مصري الجنسية ونشأت بينهما علاقة غرامية، وعندما تقدم لأهلها للزواج منها رفض والدها زواجهما.


وبعد رفض والدها زواجها من الشاب الوافد، غادرت المغدورة منزل والدها وسافرت معه إلى مصر، فيما كان والدها قد أبلغ المركز الأمني عن تغيب ابنته المغدورة، لكن بعد ساعات تلقى اتصالا من الشاب الوافد، يعلمه ان ابنته المغدورة موجودة معه في مصر، وأنها في أمان، وعلى ضوء ذلك أبلغ والد المغدورة أفراد أسرته، حيث غضبوا جميعا من تصرف المغدورة كونهم من عائلة محافظة وملتزمة بالعادات والتقاليد الاجتماعية.


وبعد أيام على هروب المغدورة توجه شقيقها المتهم برفقة أبناء عمومته، إلى مصر وهناك التقوا مع الشاب الوافد وبعدها توجهوا إلى المنزل الذي تقيم فيه شقيقته، وحاول المتهم إقناعها بالعودة معه إلى الاردن لغايات تزويجها حسب العادات والتقاليد، إلا أنها رفضت، مما زاد من غضبه بحق شقيقته المغدورة.


ووفق القرار، فإن المغدورة تواصلت مع والدتها وشقيقها وأخبرتهما أنها سوف تتزوج ممن تحب زواجاً عرفياً وطلبت منهما الحضور إلى مصر وحضور حفل الزفاف وسافرت والدة المتهم وشقيقه الآخر إلى مصر وحضرا حفل الزفاف وبقيتا هناك عدة أيام ثم رجعتا إلى الأردن .


وقبل تنفيذ الجريمة تواصل المتهم مع شقيقته عبر تطبيق الماسنجر ولم يظهر لها أية ردة فعل غاضبة وبعدها زارها مع شقيقه في مصر وطلب منها الحضور إلى الأردن برفقة زوجها من أجل إسكات الناس عن الكلام عليها وعلى أفراد الأسرة.


ولدى عودة المغدورة برفقة زوجها إلى المطار تم التحفظ عليها بسبب التعميم الموجود عند تغيبها، كما لم يسمح لزوجها بالدخول إلى الاردن لنقص الوثائق فرجع إلى مصر، فيما أرسلت المغدورة إلى حماية الأسرة ومحافظ البلقاء الذي سلمها لوالدها بعد أخذ التعهدات اللازمة لحمايتها بالحفاظ عليها.

ولدى عودة المغدورة برفقة والدها إلى المنزل، حضر شقيقها المتهم برفقة زوجته وشاهد علامات الحمل واضحة على شقيقته، حيث أخبرته أنها حامل بالشهر التاسع، فغضب المتهم كثيراً مما فعلته المغدورة وأنها حملت بهذه الطريقة، لكنه لم يظهر أي أنفعال أمامها أو أمام أفراد الأسرة ورجع مع زوجته إلى الخيمة التي يسكن فيها.

 

وكان المتهم وجه دعوة لشقيقته وأهله لتناول طعام العشاء في خيمته ولدى حضورهم مساء، وبعد تناول طعام العشاء، أقدم المتهم بتجهيز مسدسه غير المرخص قانوناً ومعبأ بـ 9 رصاصات حية وأخفاه تحت ملابسه، ثم دخل إلى الخيمة الموجودة فيها شقيقته وطلب منها النوم عنده، ثم أطلق عليها جميع العيارات النارية الموجودة بداخله في منطقة الرأس والبطن والظهر واستمر بالإطلاق حتى فرغ المسدس من الطلقات، ثم غادر المكان .، ما أدى إلى قتل المغدورة وجنينها الذي في أحشائها.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
20240321141302reup-2024-03-21t141118z_1737583577_rc2dq6abqg54_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

"إسرائيل" تخطط لاستهداف نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ومصر ودول الخليج

23 آذار 2024
الشابة حبيبة الشماع

قفزت من السيارة خوفا من خطفها.. وفاة "فتاة الشروق" بعد غيبوبة استمرت 21 يوما

15 آذار 2024
وزير الخارجية المصري سامح شكري - (أرشيفية)

مصر: رؤيتنا لوضع غزة تقوم على وقف النار وتوفير المساعدات

14 آذار 2024
عناصر من حماس - (أرشيفية)

اجتماع وفد حماس مع الوسطاء بالقاهرة ظهر اليوم

03 آذار 2024
اقرأ أيضا
غزة

إطلاق موقع مخصص لتوثيق جرائم الاحتلال في الإبادة الجماعية لسكان غزة

منذ 24 دقيقة
6-51-730x438

روسيا تشكك في مسؤولية تنظيم “الدولة” عن هجوم موسكو

منذ 28 دقيقة
نساء غزة

قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة

منذ 34 دقيقة
thumbs_b_c_f723d94ece06a85ab9eef090b0990c2f

نازحو رفح.. رحلة كفاح للحصول على شربة ماء

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_ebbf50102a0de5da36a99f77d382647d

وقف الحرب والعودة للمنازل والدراسة.. أمنيات أطفال غزة

منذ3 ساعة
ae0306414e99d73a47e09caf8fd58613

تجهيز عائلات يهودية للاستيطان في غزة وشمال الضفة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يريدون وقف الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

همسات حول النواب والحكومة بعد الإفطار

جهاد المنسي |اليوم

الحرب على غزة.. وأسئلة الأولويات الوطنية

نضال منصور |اليوم

محددات الحرب وحدود الصراع!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية والعرب.. تجربة جديدة

سميح المعايطة |اليوم

لإعادة ترسيم الحدود بين السلطات!

د.خليف الخوالدة |اليوم

التطرف الذي ينتشر في العالم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات | منذ14 ساعة
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات | منذ14 ساعة
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات | منذ14 ساعة
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات |23 آذار 2024
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مجازر الكيان في رمضان

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار
 
 