10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في غزة

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كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين بجوار مسجد الصالحين في حي الصبرة بغزة.وتواصل قوات الاحتلال، حصارها لمستشفى ناصر بخان يونس، وسط انقطاع التيّار الكهربائي وتوقّف المولّدات، ما أدّى إلى وفاة 5 مرضى، أمس الجمعة، فيما لا تزال 5 كوادر طبّية تعمل داخل المستشفى، إضافة إلى 120 مريضًا بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو أكسجين.ووفقًا لمنظّمة الصحّة العالميّة، فإنّ مستشفى ناصر واحد من 11 مستشفى لا تزال مفتوحة، من أصل 36 مستشفى في غزّة قبل الحرب.وتواصل قوات الاحتلال تهديدها باجتياح رفح جنوب القطاع، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل خطة مفصلة للمستوى السياسي بشأن العملية العسكرية المزمعة.وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتقدر مساحتها بنحو 65 كيلومترا مربعا، ويتواجد فيها أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ134 على التوالي، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 28775 شهيدا، و68552 مصابا، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.