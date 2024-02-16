الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

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من احدى مشافي غزة بعد قطع الكهرباء من قبل الاحتلال
قالت وزارة الصحة في غزة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و775 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 68 ألفا و552.

وأضاف المصدر ذاته أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان
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