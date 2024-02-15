جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وسط حالة من القلق والخوف في صفوف النازحين والمرضى.



وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحة المجمع الطبي وأنها تطلق النار على قسم العظام في المستشفى وبقية مبانيه.

وكان الجيش الإسرائيلي أمهل النازحين حتى الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 ت.غ) لإخلاء المستشفى، وفق الشهود.

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وأجبر الجيش عددا كبيرا من النازحين الذين غادروا المجمع الأربعاء، على الخروج تجاه مدينة رفح، عبر حاجز اعتقل عبره عشرات الشبان بينهم صحفيين وكوادر طبية.



وذكر عدد من المتواجدين في مجمع ناصر للأناضول، أن جرافة عسكرية إسرائيلية هاجمتهم أثناء خروجهم الأربعاء، ما اضطرهم إلى العودة للمجمع وأنهم ما زالوا محاصرون.

وناشد هؤلاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذهم وضمان سلامة الطاقم الطبي وعشرات الجرحى.



والأربعاء، أجبر الجيش الإسرائيلي آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسرا من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحته ومحيط المناطق التي يتواجد فيها النازحون، وفق ما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول.



وذكر الشهود أن الجيش "طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خانيونس".



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)