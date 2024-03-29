الجمعة 29 آذار 2024
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125 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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125 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

أدى الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى.


وقال خطيب المسجد الأقصى يوسف أبو اسنينة، إن الشعب الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى اليوم لتأكيد إسلاميته ورفض تهويده.


وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة، وعزّزت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.


وأدى مئات الفلسطينيين الصلاة في الشوارع، قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جُلهم من المسنين.

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