32,490 شهيدا و74,889 جريحا فلسطينيا منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32490 شهيدا و74889 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشارت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 173 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".