أجواء باردة وهطول مطري اليوم وسط تحذيرات من تشكل السيول

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر تكون غزيرة على فترات خلال النهار في الأجزاء الغربية من المملكة، مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

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وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول و تخف سرعة الرياح وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا.



وترتفع درجات الحرارة غدا الأربعاء وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



كما ويطرأ الخميس، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4 وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 16 - 9، وفي مناطق السهول 13 - 8، وفي الأغوار الشمالية 22 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.- (بترا)