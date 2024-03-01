الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس لطيف في أغلب مناطق الأردن

1709272833561
عمان
تسود اليوم الجمعة، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاثنين، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 4 وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 19 - 7، وفي الأغوار الشمالية 27 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أمانة عمان الكبرى

الأمانة تعطل موظفيها الأحد المقبل بمناسبة يوم المدينة

28 شباط 2024
FsQldLAWwAYub4w

أجواء باردة وماطرة في الأردن حتى الاثنين

16 شباط 2024
اقرأ أيضا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة وتجويد القرآن

منذ21 ساعة
الخصاونة يفتتح مبنى قصر العدل في محافظة معان

الخصاونة يفتتح مبنى قصر العدل في محافظة معان

منذ22 ساعة
شباط يشهد تراجع الأداء المطري في معظم مناطق الأردن

شباط يشهد تراجع الأداء المطري في معظم مناطق الأردن

منذ22 ساعة
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

الأوقاف تدعو مسجلين للحج استلام تصاريحهم

منذ22 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي يحذر من استمرار العدوان على غزة مع اقتراب شهر رمضان

28 شباط 2024
GHcNc-cXgAA1oPH

الملك: العقبة تعكس صورة الأردن الطموح

28 شباط 2024
افكار و مواقف
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

مجزرة دوار النابلسي

نويت منذ13 ساعة

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن
 
 