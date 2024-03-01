طقس لطيف في أغلب مناطق الأردن

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.وتتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ الاثنين، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 4 وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 19 - 7، وفي الأغوار الشمالية 27 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.