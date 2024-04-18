الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأوقاف تدين تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك

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قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام المسجد الأقصى

دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، قيام قيادات وجماعات يهودية متطرفة بتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

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وقال الخلايلة في بيان الخميس، إن الاعتداءات جرت تحت حماية شرطة الاحتلال ودعم قيادات سياسية في حكومة السلطة القائمة بالاحتلال، مشيرا إلى التصريحات المتكررة على لسان ما يدعى بوزير الأمن القومي "ايتمار غفير"، والتي أعلن فيها أخيرا عن العزم على زيادة أعداد المقتحمين اليهود، وتمكينهم من أداء صلوات تلمودية في رحاب الأقصى المبارك، وذلك كجزء من مخططات مقيتة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم (الستاتسكو) في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.


وأكد الوزير تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبوصفه مسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة أو الشراكة.

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