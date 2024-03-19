الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: إسرائيل تهاجم مستشفى الشفاء للتغطية على إخفاقها العسكري

w980-p16x9-2023-11-15T110822Z_1756562626_RC2ND4APB4BX_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA
خلال اعتداء قوات الاحتلال على مجمع الشفاء

  قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، يمثل محاولة الاحتلال للتغطية على إخفاقه في تحقيق أهدافه العسكرية في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وحذرت في بيان لها اليوم الثلاثاء، من الاستمرار في استهداف المدنيين والمراكز الطبية المحمية بالقانون الدولي.


ودعت "حماس"، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتحرك لوقف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى الشفاء الطبي.


وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري بأن قواته اعتقلت 200 فلسطينيا، وذلك في أعقاب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء الطبي في غزة منذ فجر أمس الاثنين.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
65f99a0c8db30

الملكة رانيا العبدالله تزور صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وتلتقي مستفيدين من برامجه

منذ 32 دقيقة
image00001 (1)

عيد ميلاد الأمير الحسن الـ 77 عاما. غداً

منذ3 ساعة
الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي

نحو ربع مليار دولار.. قيمة المساعدات المرسلة إلى غزة من الأردن منذ 7 أكتوبر

منذ4 ساعة
د. هايل عبيدات - (أرشيفية)

بين حصار عكا وحصار غزة الخيارات المستحيلة.. قصة صمود

منذ4 ساعة
الدفاع المدني- حريق

إخماد حريق داخل مشغل دهانات وأخشاب في عمان

منذ5 ساعة
557506

الإبرار الجوي على غزة.. لماذا صار الأردن مركزه؟

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

محنة الأقصى بين الأردن والفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الأميركيون يصرون أنها حرب دينية

محمود الخطاطبة |اليوم

هل يتم انقلاب السحر على الساحر؟

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نقاط مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

نبذة عن قوانين الانتخاب لدينا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة.. أثمان مؤجلة

سميح المعايطة |اليوم

هل هو كره بنتنياهو أم خوف على إسرائيل؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات | منذ19 ساعة
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
شهاب

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية
 
 