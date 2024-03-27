الأربعاء 27 آذار 2024
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الفلكية الأردنية: رؤية هلال شوّال "ممكنة" في 9 نيسان

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هلال شوال (الغد ، ارشيفية)

تشير الحسابات الفلكية لمعايير احتمالية رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء 9 نيسان المقبل بأنها "ممكنة"، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، الذي أكد أن الهلال سيكون واضحا في الأفق الغربي للمملكة، ويمكن للمواطنين أن ينظروا إلى جهة الغرب لرؤيته.

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ووفقا لهذه الحسابات، يكون الأربعاء الموافق العاشر من نيسان المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.


وعن إمكانية رؤيته مساء الاثنين 8 نيسان، أشار السكجي، الأربعاء، إلى أن الحسابات الفلكية تؤكد أن "الرؤية مستحيلة" لأن الهلال سيكون "تحت الأفق" بعد غروب الشمس، ولا يوجد هلال ليرصد حسب جميع المعايير، وأشهرها معيار عودة، وأن الهلال سيكون تحت الأفق وهو أمر متفق عليه عند كل الفلكيين المتخصصين.


وأكدت أن الإعلان الرسمي في إعلان تحديد غرة رمضان وغرة شوال والأشهر الهجرية هو من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام والمفتي العام للمملكة.


وتعمل الجمعية الفلكية الأردنية العام الحالي على زيادة عدد المحطات الرصدية بحيث تشمل معظم أجزاء المملكة من الجنوب إلى الشمال.


وطرحت الجمعية الفلكية الأردنية مسابقة لتصوير هلال شهر شوال في الأردن، حيث تبدأ عمليات الرصد والتصوير للهلال بعد الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 9 نيسان من جهة الغرب، حيث سيكون الهلال في السماء ويمكن تصويره باستخدام الأجهزة الخلوية العادية والكاميرات والتلسكوبات أو أي من الأجهزة البصرية.


وقال السكجي إن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة في المجتمع بعلوم الفلك والفضاء وخاصة هواة التصوير بشكل عام، وإشراك المجتمع في رؤية الهلال وتثبيت ذلك، حيث إن هلال شوال من السهل رؤيته، بالإضافة إلى تفادي مشكلة الغيوم والأحوال الجوية من حيث اتساع الرقعة الجغرافية للرصد ومن أماكن مختلفة.


وأضاف أنه "من الممكن لأي مواطن أردني الاشتراك في المسابقة بسهولة بتصوير الهلال ورفع الصورة على حسابه على فيسبوك وكتابة هاشتاغ عنوانه #shawwal24JAS". (المملكة)

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