الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

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جانب من الإنزالات الجوية

نفذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، اليوم الخميس، 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

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وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة جراء استمرار الحرب، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 85 إنزالا جويا أردنيا، و196 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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