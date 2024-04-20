"بي دبليو سي": زيارة ولي العهد تسلط الضوء على مساهمات الأردن في إنشاء مراكز متعددة الاختصاصات

قال الشريك المسؤول لشركة "بي دبليو سي" في الأردن، ميشيل أورفلي: " إن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للشركة، تسلط الضوء على المساهمات الهائلة للأردن في إنشاء مراكز تميّز متعددة الاختصاصات، وممكّنة رقميًا، وتقودها أفضل المواهب".

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وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "نعتبر هذه الزيارة خير دليل على التزامنا الراسخ باستكشاف الإمكانيات الهائلة التي يتمتّع بها الشباب الأردني، وعلى مساهمتنا في تنمية المشهد الاقتصادي في المملكة، ولا شكّ في أنها تزيدنا عزمًا وتحفيزًا على مواصلة رحلتنا نحو الابتكار".



وزار أخيرا سمو ولي العهد، شركة "بي دبليو سي – الشرق الأوسط" في عمان، إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية، التي توفر نحو 1500 فرصة عمل للأردنيين، واطلع خلالها على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات التي تعتمدها الشركة لتعزيز التحول الرقمي.



وحول جهود التحول الرقمي في الأردن، قال أورفلي، إن الأردن اجتاز شوطاً كبيراً في رحلة التحول الرقمي، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتنوع التطبيقات الرقمية لخدمة المواطن والاقتصاد الأردني والاستثمار بالشباب وتطوير المهارات.



وأضاف، أن التحول الرقمي هو رحلة طويلة الأجل ومتواصلة بالنسبة إلى أي بلد يسعى إلى اكتساب مقومات الاقتصاد العالمي مستقبلاً، ويتوجب عليه الاستثمار على نحو متواصل وإيجاد الفرص والحلول التي تدعم التنافسية الرقمية، لا سيما الاستثمار في تطوير مهارات الشباب ليكون جاهزا ومهيئا لخوض تحديات المستقبل واستغلال الفرص الناتجة عن التحول الرقمي.



وأكد أن "بي دبليو سي" تعمل على دفع عجلة النمو في المنطقة، التزاماً منا بتنمية المواهب الشابة والمتعددة الاختصاصات في المملكة، ونتطلع دائماً إلى دعم الجيل القادم خلال رحلته نحو مستقبل ممكّن تكنولوجياً، ونهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وفرص النمو.



وأشار إلى أن جهود الشركة تسعى إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز تميّز قائم على القدرات الرقمية بإدارة قوى عاملة موهوبة، من أجل تقديم الخدمات في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط.