توقيف ملازم أول بالجمارك اختلس 48 ألف دينار

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي دائرة الجمارك العامة برتبة ملازم أول خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس.

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وفي التفاصيل استغل الموظف نقله الى جمرك العمري حيث كان يتلاعب باستيفاء غرامات من السيارات غير الأردنية المخالفة أو متجاوزة مدة الإقامة، وكذلك صرف بطاقات دخول الحدود ومغادرتها.



حيث تمكن من اختلاس ما مجموعه ثمانية وأربعين ألفاً ومئتين وخمسين دينار خلال مدة عمله هناك التي لم تتحاوز الأربعة أشهر.



وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالت القضية في وقت سابق إلى القضاء .