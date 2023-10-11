الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي تستلم (6694) طلب ترشيح لدورة عام 2023/2024

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خُصص الخامس من تشرين الأول للاحتفاء بالمعلمين والتعبير عن الامتنان لعطائهم وجهودهم في بناء أجيال المستقبل

اختتمت جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميّز التربوي المرحلة الأولى من مراحل جوائز التميّز التربوي لهذا العام، وهي مرحلة النشر والترشيحات وتقديم الطلبات، حيث أغلقت جمعية الجائزة يوم الاثنين الموافق للتاسع  من تشرين الأول باب استقبال طلبات المتقدمين لجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز في دورتها الثامنة عشرة وجائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز في دورتها الثامنة و جائزة مؤسسة رياض الأطفال المتميزة في دورتها الأولى.

وعن أعداد المتنافسين على جوائز التميّز لهذا العام، أعلنت الجمعية تسلّمها  (6694)  طلب ترشيح من خلال البوابة الإلكترونية للتقدم لجوائز التميز التربوي من كافّة مديريات التربية والتعليم على مستوى المملكة والذي يبلغ عددها 43، توزّعت بواقع  (6043) طلباً لجائزة المعلم المتميّز و(413) طلباً لجائزة المدير المتميز و(238) طلباً لجائزة مؤسسة رياض المتميزة. وبهذه المشاركات، أوضحت جمعية الجائزة أن 59% من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم قد شاركت هذه الدورة  بجوائز التميز التابعة للجمعية.

علماً أن جائزة المعلم المتميّز تُعد أولى جوائز الجمعية، حيث بدأت منذ انطلاق الجمعية وتأسيسها في يوم المعلم الموافق للخامس من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005، بمبادرة ملكية سامية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، إيماناً منهما بأهمية المعلم في بناء المجتمعات وبدوره الرئيس في التطوير والإصلاح التربويّ. أما جائزة المدير المتميز فتعدّ الجائزة الثانية التي تندرج تحت مظلة  جوائز الأفراد  للجمعية؛ حيث تم اطلاقها عام 2009 إيمانًا بأهمية دور مديري المدارس بوصفهم قياديين وإداريين يسهمون في توجيه المعلمين وتشجيعهم وإعطائهم الدعم اللازم، إلى جانب دورهم في توفير الحافز والقوة الدافعة لتقدم مسيرة التعليم بأكملها وتجسيدهم للقدوة ضمن المنظومة التربوية، بما ينعكس إيجابيا على البيئة التربوية وعناصرها كافة. أما جائزة مؤسسة رياض الأطفال المتميزة  فتعدّ الجائزة الثانية  التي تندرج تحت مظلة جوائز المؤسسات للجمعية؛ حيث تم اطلاقها عام 2023 لزيادة الوعي بين فئات المجتمع المختلفة لأهمية مرحلة التعليم المبكِّر ولتثمين الممارسات الريادية المتميزة على المستوى المؤسسي في مؤسسات مرحلة التعليم المبكِّر الحكومية  وتشجيعهم نحو التميز الدائم كنماذج مجتمعية يحتذى بها في عصر التميز ومجتمع المعرفة.

 ووجَّـهَتْ المدير التنفيذي لجمعية الجائزة الفاضلة لبنى طوقان، كلمة شكر وتقدير لوزارة التربية والتعليم والعاملين فيها كافَّة؛ على جهودهم المميزة في دعم التربويين في الميدان التربوي، وتحفيزهم على خَوْضِ تجربة جوائز التميُّز؛ لِـما فيها من تنمية مِهْنِيَّة نوعيَّة ونشرٍ لثقافة التميُّز والإبداع في ميداننا التربوي.

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كما أشادت بجهود المشرفين التربويين، مُنَــسِّقي جمعية الجائزة، في المديريات جميعها، الذين حفَّزوا هذا العدد الرائع من التربويين للتقدُّم بطلباتهم وخَوْضِ تجربة التقدم للجائزة والاستفادة منها، التي نتطلَّعُ من خلالها للتعرُّف إلى تربويينا ومَكامِنِ التميُّز لديهم. هذا وعبرت عن تقديرها الكبير لأفراد المجتمع الأردني الذي قام بترشيح مديرين ومعلمين للجائزة من خلال الترشيحات الالكترونية على موقع جمعية الجائزة. وتأتي هذه الجهود ضمن عمل جمعية الجائزة المستمر؛ لتحقيق رؤيتها المتمثلة لتميُّز تربوي مدعوم مجتمعيًا؛ لتمكين جيل المستقبل، وتحقيق رسالتها المتمثلة في الاحتفاء بالتَّميُّز التربوي ونشر وتعميق ثقافة التّميّز والإبداع في المجتمع عبر منح جوائز تربويّة وطنيّة بمعايير عالميّة ، ومأسسة مخرجات الجمعيّة والمساهمة في إنتاج المعرفة، باتباع مبادئ الحوكمة.

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