صندوق المعونة: حوكمة تقديم المساعدات للأسر المستحقة

أكدت مديرة صندوق المعونة، رئيسة محور كرامة، ختام شنيكات، أهمية حوكمة تقديم المساعدات للأسر المستحقة، ما يوسع شمول الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتقديم المساعدات بشفافية وعدالة.

اضافة اعلان



وذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لمحور "كرامة" المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، اليوم الخميس.



وبينت شنيكات، أهمية تكامل وتوحيد البيانات عن الأسر المستحقة للخدمات الاجتماعية، وإيجاد تعريف واضح للمساعدة الاجتماعية والتوافق عليها بين جميع المعنيين بتقديمها.



وتناول ضباط ارتباط الفريق الفني سير العمل في محور "كرامة"، المساعدة الاجتماعية المستهدفة، والأولويات والتحديات والتطلعات والتوصيات والملاحظات المرتبطة بهذا المحور من خلال النقاش والحوار وتبادل الرأي بين أعضاء هذا المحور.



وحضر الاجتماع، الذي جرى في مبنى الصندوق، أعضاء الفريق وضباط ارتباط الفريق الفني في وزارات التنمية الاجتماعية، والشباب، والعمل، والنقل، والزراعة، والبنك الدولي ومؤسسة الضمان الاجتماعي والإحصاءات العامة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إضافة لصندوق المعونة الوطنية.