طرح عطاء لصيانة طريق معان-الشيدية بتمويل من الفوسفات

تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة بإجراءات طرح عطاء إعادة تأهيل وصيانة طريق معان مثلث الشيدية المناجم بطول 62 كم، بعد أن تلقت الوزارة موافقة شركة مناجم الفوسفات الأردنية على تمويل المشروع.

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وأثنى وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن اليوم، على التعاون الكبير الذي أبدته شركة الفوسفات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد على تعاونهم في هذا المجال وتبنيهم للرؤى المنفتحة التي تدرك أهمية عكس الواقع الاقتصادي للشركات الكبرى على الواقع التنموي لمناطق وجودها.



وقال إن شركة الفوسفات باعتبارها واحدة من أكبر المنشئات الاقتصادية في المملكة تتصدى دوما لدورها الوطني ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، مؤكدا أن تمويل المشروع يجسد واحدة من صور الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.



وكانت الوزارة قد أعدت كافة الدراسات والمخططات الهندسية والوثائق الفنية والتجهيزات الإدارية للمشروع منذ عدة أشهر وبناءا على التفاهمات الشفهية مع شركة الفوسفات، ومن المتوقع المباشرة في تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وستتضمن الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات إسفلتية جديدة وأعمال معالجات للفرشيات حيثما يلزم وأعمال التوسعه للأكتاف وتنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس وإشارات وتحسين لمنطقة تقاطع الشيدية.