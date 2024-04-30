الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طرح عطاء لصيانة طريق معان-الشيدية بتمويل من الفوسفات

pic_103124_800
طريق معان-الشيدية

 تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة بإجراءات طرح عطاء إعادة تأهيل وصيانة طريق معان مثلث الشيدية المناجم بطول 62 كم، بعد أن تلقت الوزارة موافقة شركة مناجم الفوسفات الأردنية على تمويل المشروع. 

اضافة اعلان


وأثنى وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن اليوم، على التعاون الكبير الذي أبدته شركة الفوسفات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد على تعاونهم في هذا المجال وتبنيهم للرؤى المنفتحة التي تدرك أهمية  عكس الواقع الاقتصادي للشركات الكبرى على الواقع التنموي لمناطق وجودها.


وقال إن شركة الفوسفات باعتبارها واحدة من أكبر المنشئات الاقتصادية في المملكة تتصدى دوما لدورها الوطني ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، مؤكدا أن تمويل المشروع يجسد واحدة من صور الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.


وكانت الوزارة قد أعدت كافة الدراسات والمخططات الهندسية والوثائق الفنية والتجهيزات الإدارية للمشروع منذ عدة أشهر وبناءا على التفاهمات الشفهية مع شركة الفوسفات، ومن المتوقع  المباشرة في تنفيذ المشروع  خلال الأشهر القليلة المقبلة.


وستتضمن الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات إسفلتية جديدة وأعمال معالجات للفرشيات حيثما يلزم وأعمال التوسعه للأكتاف وتنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس وإشارات وتحسين لمنطقة تقاطع الشيدية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)

نحو مليون ونصف مشترك فعّال بالضمان الاجتماعي

منذ1 ساعة
الأردن والكويت

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

منذ4 ساعة
سجن

الحبس لمتهم أردني نفذ عملية احتيال وغسيل أموال في البحرين

منذ5 ساعة
333333 - 2024-04-29T161833.126

اتفاقية لنشر التوعية المرورية في الأردن

منذ23 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-29 at 12.05.13 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي في الرياض

29 نيسان 2024
قطرات العين

"الغذاء والدواء": تخفيض أسعار القطرات المرطبة للعين

28 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات | منذ19 ساعة
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات | منذ19 ساعة
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غير مستقر

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة
 
 