الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نحو مليون ونصف مشترك فعّال بالضمان الاجتماعي

مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)
مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)
 كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي وصل اليوم إلى نحو (مليون) و(555) ألف مشترك فعّال، من بينهم ما يقرب من (94) ألف مشترك اختياري، مؤكدةً على ضرورة أن يحظى كافة العاملين على أرض المملكة بالحماية الاجتماعية وتوفير بيئة العمل الآمنة لهم، وعدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي.اضافة اعلان

ووجهت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي تحية تقدير واعتزاز لكافة العمَّال على أرض المملكة بمناسبة عيد العمّال العالمي الذي يصادف في الأول من شهر أيار من كل عام، مؤكدةً أنها ستبقى دوماً بيتاً آمناً لكل عمّال الأردن وعاملاته على امتداد الأجيال تحت ظل القيادة الهاشمية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

وأكدت أن الضمان الاجتماعي هو الملاذ الآمن لهم وركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية يوفر أمن الدخل للإنسان العامل وأسرته عند اكماله سن الشيخوخة أو عند توفر شروط استحقاق رواتب العجز أو الوفاة أو التعطل المؤقت عن العمل أو بدل الأمومة، وحمايته عند التعرض لحوادث وإصابات العمل.

وحول عدد المتقاعدين، بينت المؤسسة أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل إلى نحو (333) ألف متقاعد، مطالبةً كافة أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة بضرورة إشراك العاملين لديهم بالضمان امتثالاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم كافة المُنشآت العاملة بشمول جميع العاملين لديها بالضمان عن كامل فترات عملهم وأجورهم الحقيقية وبصرف النظر عن عددهم، إضافة إلى الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وضرورة توفير بيئة عمل آمنة لعمالهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص بلغ نحو (106) آلاف حالة صرف، الأمر الذي يصب في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، فيما بلغ عدد حالات صرف بدل التعطل عن العمل نحو (413) ألف حالة صرف لمؤمن عليهم، مما يسهم في الحفاظ على وتيرة الانفاق، وكذلك تأمين المؤمن عليه برواتب مؤقتة إلى حين إيجاد عمل جديدة.

وبينت المؤسسة أنها حريصة على شمول كافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي بمظلتها وذلك تحقيقاً لمفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية، وأن التهرب عن شمول أي عامل بالضمان هو انتهاكٌ لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، داعيةً كل عامل وكل من يلتحق بعمل جديد في أي قطاع من القطاعات أن يحرص بالسؤال عن حقه بالشمول بالضمان الاجتماعي وأن يُطالب بهذا الحق لما يشكّله له ولأفراد أسرته من حماية، والتواصل معها عبر مركز اتصالها الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080) لاستقبال شكاوى العاملين المتعلقة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي تنفيذاً لسعيها المستمر نحو توسيع مظلة حمايتها بحيث لا يبقى أي عامل في سوق العمل الأردني خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
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