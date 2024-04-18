وزيرة العمل تتفقد مشروعات ممولة من "التنمية والتشغيل" في عجلون وجرش

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قامت وزيرة العمل ناديا الروابدة الخميس بجولة ميدانية لمديريتي عمل جرش وعجلون ولعدد من المشاريع الممولة من صندوق التنمية والتشغيل يرافقها المدير العام للصندوق منصور وريكات.واطلعت الوزيرة خلال الجولة على واقع الخدمات التي تقدمها مديريتي العمل في المحافظتين والوقوف على مستوى أداء الموظفين وآلية إنجازهم واستجابتهم لمعاملات المراجعين.والتقت خلال الجولة عددا من المواطنين واستمعت إلى ملاحظاتهم حول أداء مديريتي العمل في المحافظتين.وكانت الروابدة قامت في الأسابيع الماضية بزيارات ميدانية لمحافظتي الطفيلة والكرك.كما اطلعت الروابدة خلال جولتها في محافظة عجلون على جهود فرع صندوق التنمية والتشغيل في المحافظة وعلى عدد من المشاريع القائمة في المحافظة الممولة من الصندوق.ودعت الوزيرة الشباب التوجه إلى العمل الحر وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كموفرة لفرص العمل لهم ولأقرانهم لتوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة.واطلع المدير العام لصندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات الوزيرة على عدد المشاريع التي مولها الصندوق في عجلون والبالغ عددها تقريبا 350‪ مشروع بحجم تمويل وصل إلى حوالي 12 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه المشاريع وفرت ما يقارب 450‪ فرصة عمل لأبناء المحافظة .واطلع المدير العام لصندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات الوزيرة على عدد المشاريع التي مولها الصندوق في عجلون والبالغ عددها تقريبا 350‪0 مشروع بحجم تمويل وصل إلى حوالي 12 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه المشاريع وفرت ما يقارب 450‪0 فرصة عمل لأبناء المحافظة