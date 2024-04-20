"أشعر بالغيرة من الهلال والنصر وجيسوس يدمر لاعبيه" .. اعترافات عبدالرزاق حمدالله الجريئة

اعترف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بـ"غيرته" من عملاقي الرياض الهلال والنصر.

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حمدالله لعب في صفوف النصر، كأول فريق له في المملكة العربية؛ حيث مثّله في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي "يناير 2022".



وقال حمدالله في تصريحات مع الإعلامي الرياضي خالد ياسين: "عندما أرى نجاحات الهلال، بالإضافة إلى تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع النصر.. أشعر بالغيرة الشديدة".

واعتبر النجم المغربي أن نادي الهلال؛ هو الأنجح في الصفقات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق الأزرق، اعتمد على "التوليفة" أكثر من الأسماء.



وعن خسارة الهلال أمام العين.. شدد عبدالرزاق حمدالله، على أنه أمر طبيعي للغاية؛ بسبب أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول، يلعب بنفس الأسماء، في كل المباريات، ما جعلهم ينهارون بدنيًا؛ قائلًا: "لكني أعتقد أن الزعيم سيعود إيابًا".



الهلال خسر (2-4) أمام مستضيفه العين، على ملعب "هزع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأضاف: "لولا خوضنا مباريات الهلال الأخيرة، ونحن لدينا 7 غيابات أو أكثر؛ لكنا نجحنا في استغلال انهيار المنافس البدني، وحققنا الفوز".



وعلى الرغم من ذلك.. شدد حمدالله، على أن فوز الهلال على الاتحاد، في 6 مباريات متتالية خلال الموسم الحالي، أمر غير جيد لسمعة العميد وتاريخه.