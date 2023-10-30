باريس سان جيرمان لم يستسلم ويريد تجديد عقد مبابي

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وأصبح الموسم الجاري 2023-24 الأخير لمبابي في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير/كانون الثاني المقبل.وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "مبابي أظهر مرة أخرى جودته في المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي، حيث سجل هدفين، بينما يعيش المهاجم موسمًا غريبًا وهو ليس بمستواه في باريس سان جيرمان بسبب ضغط وضعه التعاقدي".وأضاف التقرير: "قبل شهرين ونصف الشهر من أن يصبح لاعبًا حرًا ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ، لا يرغب النادي الباريسي في الانتظار أكثر من ذلك، وسيقدم عرضًا نهائيًا للتجديد الأسبوع المقبل لتمديد عقده حتى عام 2025، وإذا لم يوافق، فقد تظل جميع الاحتمالات مفتوحة، ولكن من غير المرجح أن يغادر في الميركاتو الشتوي المقبل".وأشار التقرير: "الآن، يحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي على الأقل تجديد عقده عامًا إضافيًا مع شرط جزائي للخروج في الصيف المقبل بتقييم أقل بكثير من قيمته، أي وضع سعر مخفض يمكن أن تصل إليه أندية مثل ريال مدريد دون مشكلة ويرضي باريس سان جيرمان الذي استثمر الكثير من المال في اللاعب".