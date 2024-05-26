 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حفل أسطوري.. تفاصيل حفل تقديم كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يخطط لتقديم كيليان مبابي لاعبا رسميا في الفريق، بعد بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.


وأعلن مبابي هذا الشهر أنه سيرحل عن الفريق الباريسي، نهاية الموسم، بعد استمراره في صفوفه سبع سنوات أصبح خلالها هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا.

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وكانت آخر مبارياته مع الفريق هي نهائي كأس فرنسا، مساء السبت، على ملعب بيير موروا في ليل، وأحرز باريس سان جيرمان الفوز بفضل هدفي عثمان ديمبلي وفابيان رويز في الشوط الأول.


وارتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

 

وقالت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الأحد: "سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو، ثم يبدأ منتخب فرنسا مباريات ودية في 5 و9 يونيو، وينضم مبابي لصفوف منتخب فرنسا في ألمانيا من 10 يونيو استعدادًا ليورو 2024 التي تنطلق في 14 يونيو، لذلك المواعيد المتاحة والممكنة لتقديمه لاعبا في الريال أيام 3 أو 6 أو 7 يونيو، لكن هذا الاحتمال ضعيف".


وأوضحت: "الخيار الأكثر ترجيحًا هو تأجيل التقديم الرسمي حتى بعد يورو 2024".


وأشارت الصحيفة: "سواء أقيم حفل التقديم في يونيو أو يوليو، فإنه سيكون حدثًا استثنائيًا يليق بصفقة انتظرها نادي ريال مدريد عقدا من الزمان؛ إذ يشبه بعضهم الحدث بالاحتفال بلقب جديد".


وتابع: "يسعى ريال مدريد لتجاوز حضور 80,000 متفرج كالذي حدث في حفل تقديم كريستيانو رونالدو عام 2009، وكان التحدي آنذاك هو تجاوز 80 ألف مشجع حضروا إلى ملعب سان باولو في يوليو 1984 للترحيب بمارادونا في نابولي، وقد تم تجاوز هذا الرقم بالفعل، حيث حضر 85 ألف مشجع لريال مدريد في الملعب الذي شهد حضور الأسطورتين ألفريدو دي ستيفانو ويوزيبيو".

 

وكشف التقرير: "تُمارس ضغوط تجارية على ريال مدريد لضم مبابي إلى جولته في الولايات المتحدة، إذ تشمل الجولة مباريات ضد ميلان (31 يوليو في شيكاغو) وبرشلونة (3 أغسطس في نيوجيرسي) وتشيلسي (6 أغسطس في شارلوت)".


وأبرز التقرير: "لكن ذلك يعتمد على مدى تقدم فرنسا في بطولة أمم أوروبا، فإذا وصل المنتخب إلى الدور نصف النهائي، فلن يتمكن مبابي من الحضور، وفي هذا السيناريو، سيكون الموعد المحدد لأول ظهور محتمل لمبابي بقميص ريال مدريد هو 14 أغسطس، في ذلك اليوم، إذا تُوج فريق أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا، فسيتم لعب كأس السوبر الأوروبي في وارسو ضد أتلانتا، وإذا منع بروسيا دورتموند ذلك، فستتجه الأنظار إلى الجولة الأولى من الدوري الإسباني، والتي ستقام بين يومي الجمعة 16 أغسطس والإثنين 19 أغسطس".

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