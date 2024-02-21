الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يخون مبابي ريال مدريد؟

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مبابي

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن موقف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، من التفاوض مع أندية أخرى بخلاف ريال مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بختام الموسم الجاري، وأخبر ناديه بالفعل بعدم التجديد والرحيل.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مبابي يملك عرضًا فعليًا من ريال مدريد، ولا يفاوض حاليا أي فريق آخر.

وبذلك لا يخطط مبابي لتوجيه طعنة جديدة للريال، بعكس ما حدث في صيف 2002.

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وكان مبابي قريبًا من الانتقال للميرنجي في صيف 2022، لكنه تراجع وجدد تعاقده مع سان جيرمان.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "كيليان مبابي يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد".

وأكد: "لا مفاوضات جارية بين كيليان وأي نادٍ آخر حتى الآن، حيث ينصب التركيز الكامل على انتقاله لريال مدريد".

وتابع: "سيحصل مبابي على مكافأة توقيع ضخمة، لكن راتبه الثابت سيكون مشابهًا لنجوم مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام".

وختم: "بمجرد توقيع كيليان لريال مدريد، سيبدأ باريس سان جيرمان إعداد التأكيد الرسمي لخروجه...".

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