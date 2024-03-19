ليفاندوفسكي يكشف سر تطور برشلونة بعد قرار رحيل تشافي

بعد فوز برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل ضد اتلتيكو مدريد، كان نجم اللقاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من دون شك، وعندما سئل المهاجم عما تغير بعد إعلان تشافي عن استقالتِه نهاية الموسم،

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تابع ليفاندوفسكي: ""في الأسبوعين أو الثلاثة أو الأربعة أسابيع الماضية قمنا بتغيير التدريب قليلاً، وبكثافة أكبر.

جسديًا، أشعر أيضًا أنني بحالة جيدة جداً وزملائي نفس الشيء نريد أن نخطو خطوة إلى الأمام هذه اللحظة مهمة جداً، وليس شيء آخر، نحنُ نريد تقديم الأفضل للفريق ولتشافي".



وأضاف: "لا نريد الفوز فحسب، بل نريد اللعب بشكل أفضل، دعونا نرى كيف سنلعب في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان وهدفنا سيكون هو اللعب مثل هذه المباراة"