الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشهد مخيف بعد نهاية مباراة في الدوري التركي

الدوري التركي
مباراة ​طرابزون سبور​ و​فنربخشة​ في ​الدوري التركي​

شهدت مباراة طرابزون سبور وفنربخشة في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم احداثا مرعبة بعد إطلاق صافرة النهاية.

وحقق فنربخشة الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل مطاردة غلطة سراي المتصدر بفارق نقطتين.

اضافة اعلان

 

وبعد نهاية المباراة اقتحم احد جماهير أصحاب الارض الملعب وحاول الاعتداء على احد لاعبي فنربخشة فما لبث من الاخير الا وان وجه له لكمة عنيفة، ليشتعل الملعب بعد دخول اعداد إضافية من الجماهير وسادت حالة من الهرج والمرج بعد حصول اشتباكات عنيفة بالأيدي بين لاعبي فنربخشة والجماهير ما استدعى تدخل رجال الأمن.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
499859

كلوب ينسحب غاضبًا من مقابلة تلفزيونية

منذ1 ساعة
اللاعب محمد صلاح

تقرير: ليفربول يحدّد سعر التخلّي عن صلاح

11 آذار 2024
دياز

الكشف عن سبب اختيار دياز تمثيل المغرب بدلا من اسبانيا

11 آذار 2024
إيقاف-رونالدو-بعد-الحركة-المشينة-الصادرة-منه-أمام-جماهير-الشباب-780x438

رونالدو يخرج عن صمته ويعلق للمرة الأولى على حركته المثيرة للجدل لجمهور الشباب (فيديو)

10 آذار 2024
اقرأ أيضا
499859

كلوب ينسحب غاضبًا من مقابلة تلفزيونية

منذ1 ساعة
جيريرو محاط برجال الشرطة في ليما -(من المصدر)

جيريرو.. أهداف وفيرة ودراما مثيرة في مسيرة استثنائية

منذ17 ساعة
1545299-رونالدو-وشباب-نادي-النصر-4-scaled

رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بلقب الدوري السعودي

17 آذار 2024
f_img.kooora.comistoreimageskoooraalbums_matches_2216703_20231203-afp_346x8jk_afp

"قبلة" تهدد فيليكس في قمة برشلونة وأتلتيكو

17 آذار 2024
حكيمي

رد قاطع.. هل ينتقل حكيمي إلى ريال مدريد؟

17 آذار 2024
1-1700345

مانشستر سيتي يطيح نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي

17 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

ما بعد 11 نيسان

جهاد المنسي |اليوم

كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

أحمد عوض |اليوم

هذه الحرب التي طال أمدها!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 