الكشف عن سبب اختيار دياز تمثيل المغرب بدلا من اسبانيا

كشف تقرير صحفي عن سبب اختيار ابراهيم دياز نجم ريال مدريد تمثيل منتخب المغرب على المستوى الدولي بدلا من المنتخب الاسباني .



ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية قرر دياز تمثيل المغرب بشكل نهائي رغم أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا، كان ينوي ضمه ضمن القائمة النهائية المستدعاة للمشاركة في وديتي كولومبيا والبرازيل يومي 22 و 26 آذار/مارس الجاري.



وأشارت الصحيفة إلى أن قرار دياز يعود إلى رفض الاتحاد الإسباني منحه أفضلية على بقية اللاعبين، في معرفة موقفه من الانضمام إلى قائمة المعسكر المقبل في موعد مبكر.

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وأوضحت أن إبراهيم دياز حصل على رد حاسم من الاتحاد الإسباني، بأن قائمة المنتخب لن تعلن قبل يوم 15 من الشهر الجاري وأنه يجب معاملة جميع اللاعبين المؤهلين للانضمام على قدم المساواة.



يذكر ان لاعب ريال مدريد دياز حصل على الجنسية المغربية قبل أسبوعين .