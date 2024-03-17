الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مانشستر سيتي يطيح نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي

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مانشستر سيتي يطيح نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفضل هدفين من برناردو سيلفا، ليفوز 2-0 على نيوكاسل يونايتد الباهت على ملعب الاتحاد، السبت.

وأجرى سيتي 5 تغييرات على التشكيلة التي بدأت المباراة في التعادل 1-1 مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الماضي، لكنه نجح مع ذلك في التأهل إلى الدور قبل النهائي للمسابقة للموسم السادس تواليا، إذ لم يظهر نيوكاسل أي مقاومة تذكر.

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وتقدم صاحب الملعب في الدقيقة 13 عندما سدد سيلفا كرة اصطدمت بمدافع نيوكاسل دان بيرن، وخدعت الحارس مارتن دوبرافكا.

 

وعزز بطل أوروبا تقدمه 2-صفر في الدقيقة 31، وكان صانع اللعب البرتغالي سيلفا هو المسجل مرة أخرى، إذ توغل من الجهة اليمنى وسدد الكرة لتصطدم برأس سفين بوتمان وتخدع دوبرافكا مجددا.


وكاد ألكسندر إيساك أن يقلص الفارق في الدقيقة 36، لكن الحارس شتيفان أورتيغا أبعد بشجاعة محاولة المهاجم السويدي، ليقضي على المحاولة الوحيدة لنيوكاسل على المرمى طوال المباراة.


وبعد مرور ساعة بقليل، نفد صبر إيدي هاو مدرب نيوكاسل المتعثر وأجرى 4 تبديلات، ورغم أن إشراك ميغل ألميرون أعطى الفريق الزائر جرعة من الإبداع كان في أمس الحاجة إليها في الهجوم، فإن صاحب الضيافة استعاد قدراته التنظيمية بسرعة.

 

وانضم مانشستر سيتي إلى كوفنتري سيتي، الذي حقق فوزا مفاجئا 3-2 على ولفرهامبتون في وقت سابق من السبت، في قرعة الدور قبل النهائي المقررة بعد انتهاء مواجهات دور الثمانية المتبقية الأحد، التي تضم تشيلسي أمام ليستر سيتي ومانشستر يونايتد أمام ليفربول.


أما بالنسبة لنيوكاسل، فقد أنهت الهزيمة أي أمل له للفوز بألقاب هذا الموسم.

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