الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مذكرة اعتقال بحق رئيس الاتحاد الإسباني السابق

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الرئيس السابق للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس

أصدر مكتب المدعي العام الإسباني، الخميس، مذكرة اعتقال بحق لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، مع 6 أشخاص آخرين.

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ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مذكرة الاتهام الخاصة بروبياليس المتواجد حاليا في جمهورية الدومينيكان التي ليس لديها معاهدة تسليم للمطلوبين مع إسبانيا، تتعلق بمخالفات مزعومة داخل الاتحاد.


وكانت الشرطة الإسبانية داهمت مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم وممتلكات أخرى، اليوم، منها منزل روبياليس، وأوقفت 7 أشخاص.


وذكرت تقارير إخبارية أن التحقيقات تتعلق بالاشتباه في الفساد وغسل أموال في العقود المشبوهة خلال فترة رئاسة لويس روبياليس للاتحاد الإسباني.


من جانبه أصدر الاتحاد الإسباني بيانا على موقعه الرسمي بالإنترنت قال فيه: "عرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم التعاون الكامل مع قوات وهيئات الدولة، وكذلك وزارة العدل، بعد تفتيش مقره الرئيسي؛ واختار الشفافية المطلقة في المؤسسة التي تدير كرة القدم في إسبانيا".


وتابع: "وبهذا المعنى، فهو يرى أنه لا بد من التوصل إلى النتائج النهائية في التحقيق الجاري".


وأضاف: "ويبدي الاتحاد قلقه العميق إزاء الأحداث التي وقعت اليوم ويدعو إلى تقديم كل الشفافية الممكنة، واحترام القيم التي تمثلها كرة القدم والتي يجب على قادتها الدفاع عنها، ويجب أن يكونوا قدوة للمجتمع".


وقدم روبياليس استقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد ثلاثة أسابيع من أزمة نشبت إثر تقبيله لاعبة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو من شفتيها، خلال تواجدهما على منصة التتويج بمونديال السيدات، رغم أنّه صرح في ما بعد أن الواقعة حصلت "بالتراضي".

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