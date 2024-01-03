الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حجازي وملحس وكيالي يتقدمون "مؤقتة السلة" الجديدة برئاسة عليان

رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة محمد عليان والأمين العام نبيل أبو عطا -(من المصدر)
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة محمد عليان والأمين العام نبيل أبو عطا -(من المصدر)
عمان - علمت "الغد"، أن اللجنة الأولمبية الأردنية، كلفت رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، بإعادة تشكيل اللجنة، تمهيدا لمواصلة أعمالها بإدارة شؤون اللعبة المحلية، الأكثر إنجازا على صعيد الألعاب الجماعية، وتحضيرا لعقد الانتخابات في وقت لاحق من العام الحالي.اضافة اعلان
ووفقا لمصادر موثوقة، فإن عليان سلم اللجنة الأولمبية الأسماء المختارة للتواجد في اللجنة المؤقتة الجديدة لاتحاد كرة السلة، والتي تضم تسعة أشخاص مع الرئيس، وهم: الرئيس السابق لنادي الحسين إربد فارس حجازي والرئيس الحالي لنادي اتحاد عمان ناديم كيالي والمحامي إياد الزوايدة من اللجنة القانونية وبديع يعيش والرئيس التنفيذي لبلينك زين ملحس، مع استمرار أمين السر العام م.نبيل أبو العطا وأمين الصندوق أحمد تيجاني ورئيسة اللجنة النسوية دينا هلسه في مناصبهم، فيما غادر مروان معتوق اللجنة المؤقتة الجديدة، لشغله منصب المدير الفني لتطوير المنتخبات الوطنية كافة.
وكانت اللجنة المؤقتة قد نجحت في إحياء كرة السلة الأردنية من خلال اعادة تشكيل المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة وللجنسين، كما نجح منتخب الرجال في التأهل إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين العامين 2019 و2023، وهي المرة الثالثة التي يتأهل بها "صقور الأردن" إلى مونديال السلة بعد مشاركته الأولى في نسخة تركيا العام 2010.
وعزل المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية، مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق في تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2017، وذلك بعد فقدان نصابه القانوني باستقالة أكثر من نصف عدد أعضائه، بناء على نص المادة رقم (24) الفقرة (ب)، ليتقرر تشكيل لجنة مؤقتة استنادا لنص المادة (26) من النظام الاساسي لاتحاد كرة السلة في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته، وضمت محمد عليان رئيساً إلى جانب عضوية كل من أحمد تيجاني ونبيل أبو العطا ودينا هلسه ومروان معتوق وصليبا عميش ومعتصم سلامة وعمر شقم ونور كيال، وهي اللجنة التي ما تزال مستمرة بإدارة شؤون اللعبة حتى يومنا الحالي، رغم استقالة كيال وسلامة وصليبا وشقم من عضوية اللجنة.
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