الثلاثاء 09 نيسان 2024
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الشلبي يقود الجليل بدوري المحترفين خلفا للعبابنة

المدرب أحمد الشلبي - (أرشيفية)
المدرب أحمد الشلبي - (أرشيفية)
عمان- الغد- تسلم المدرب أحمد الشلبي قيادة فريق الجليل في بقية منافسات دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وأنهى الجليل عقد المدرب محمد العبابنة بالتراضي بين الطرفين، بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الماضية، آخرها الخسارة أمام سحاب بهدفين نظيفين ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.اضافة اعلان

وأكد الشلبي في حديثه لـ"الغد"، أن العمل قائم مع الفريق لإنقاذه والابتعاد عن المركز الأخير والبقاء بين الكبار، مشيرا إلى أن الظروف المالية الصعبة على النادي، وتغيير عناصر الفريق 3 مرات خلال الموسم، تسببت في عدم الاستقرار بالنتائج.

وكان الشلبي ضمن الجهاز الفني لفريق الجليل أثناء تولي العبابنة مهمة المدير الفني، مثلما عمل الشلبي كمدير فني للفريق أثناء تواجده بدوري الدرجة الأولى.
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