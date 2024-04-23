الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق بطولة غرب آسيا لتنس الناشئين والناشئات

جانب من افتتاح البطولة
جانب من افتتاح البطولة
عمان - الغد- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء على ملاعب الاتحاد الأردني للتنس، بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئين والناشئات تحت 12 سنة (فرق) وتستمر حتى يوم السبت المقبل.اضافة اعلان
وتشهد البطولة مشاركة، 39 لاعب ولاعبة يُمثلون 8 منتخبات هي: الأردن والبحرين وإيران والعراق والكويت ولبنان والسعودية وسورية، بواقع ٨ فرق لفئة الناشئين وتم تقسيمها على مجموعتين يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي فيما تشارك في منافسات الناشئات ٥ فرق.
ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة كل من اللاعبين واللاعبات : هند المجالي وبانا حسن وآية صوفيا غوكهشاو وريان قعوار وعوني قبطي وعمر استنابولي.
وأشار رئيس الاتحاد الأردني للتنس، خالد نفاع، خلال كلمته في حفل الافتتاح صباح هذا اليوم إلى أهمية هذه البطولة من خلال اعطاء اللاعبين واللاعبات الصغار فرصة اللعب على المستوى الدولي ومؤكداً أن الجميع فائز في هذه البطولة من حيث الاحتكاك واكتساب الخبرات واللعب ضد مدارس مختلفة في عالم التنس.
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