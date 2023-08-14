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الإثنين 14 آب 2023
1:08 م
رسميا.. نيمار ينتقل للهلال السعودي لمدة موسمين
رسميا.. نيمار بنتقل للهلال السعودي لمدة موسمين
قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق بانتقال مهاجمه البرازيلي نيمار للهلال السعودي لمدة موسمين.
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