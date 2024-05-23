 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يزور مصنع MS Pharma للحقن في الأردن

الوفد الزائر
زيارة

تشرفت شركة MS Pharma، الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف،، لموقع تصنيع الحقن التابع للشركة في الأردن. تأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة أوسع لتعزيز التعاون الصناعي بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

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كان في استقبال الوفد السعودي الموقر الذي ضم خالد بن صالح المديفر نائب الوزير لشؤون التعدين كل من غياث سختيان، رئيس مجلس إدارة شركة MS Pharma، و فيصل سختيان عضو مجلس الإدارة، ودانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. بدأت الزيارة بكلمة ترحيب من غياث سختيان، تلاها عرض تقديمي عن الشركة قدمه الرئيس التنفيذي كالي كاند، تبعته جولة تعريفية عن المنشأة، سُلِط فيها الضوء على التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في إنتاج الحقن.


علّق غياث سختيان على الزيارة الكريمة: "تشرفنا بزيارة معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وأعضاء الوفد السعودي. تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية. ونشكر معاليه والوفد المرافق على دعمهم المستمر لجهودنا في المساهمة بشكل فعال في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال في استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في تصنيع الأدوية المركبة عالية الجودة."


تأتي هذه الزيارة في وقت تعمل فيه MS Pharma على التوسع في المملكة العربية السعودية، بالتوافق مع أهداف الرؤية السعودية لـلعام 2030  في تعزيز التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للمواهب المحلية، وتصنيع المنتجات الدوائية ذات الجودة العالية محلياً بقدرات تصنيعية متطورة.

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