أمنية تُسدل الستار على حملتها الرمضانية "أمنية الخير"

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اختتمت شركة أمنية، حملتها الرمضانية لهذا العام تحت مظلة "أمنية الخير"، والتي أقيمت بالتعاون مع تكية أم علي ووقف ثريد. وشملت الحملة عدداً من الفعاليات التطوعية، وحملات جمع التبرعات، وتوزيع الطرود الخيرية والوجبات الغذائية على العائلات العفيفة والمحتاجة.وخلال الحملة، تكفّلت شركة أمنية بدعم عدد من العائلات العفيفة المستفيدة من برامج تكية أم علي التي تعيش تحت خط الفقر وتزويدهم بطرود غذائية شهرية على مدار السنة. كما شملت الفعاليات التي نفذها موظفو الشركة وفريق شباب أمنية، ضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي UVolunteer، بالتعاون مع منصة "نحن"، المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب، تعبئة طرود غذائية في مستودعات التكية وتوزيعها على العائلات المحتاجة من خلال جمعية زهر البساتين، والمشاركة بتغليف وتوزيع وجبات الإفطار في موائد الرحمن التي تقيمها التكية سنوياً، بالإضافة إلى تعبئة وجبات الإفطار بالتعاون مع تكية سيدنا خليل الرحمن، واختتمت أمنية حملتها السنوية بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين بالتعاون مع وقف ثريد في موقعهم الكائن في وسط البلد بالقرب من الجامع الحسينيوفي السياق ذاته، اختتمت أمنية، الشريك المؤسس في وقف ثريد، حملة جمع التبرعات لصالح الوقف والتي أطلقتها بداية الشهر الفضيل لدعم أهلنا في قطاع غزة والداعية إلى توفير وجبات افطار صحية ومتوازنة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية من خلال عمليات الإنزال الجوي، وكما أعلنت أمنية في وقت سابق عن إلغاء كافة الفعاليات التي تقيمها سنوياً لموظفيها في شهر رمضان المبارك، والتبرع بمخصصاتها لدعم الجهود الإنسانية لوقف ثريد.وتعليقاً على اختتام الحملة، قالت وجيهة الحسيني، المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في شركة أمنية: "تأتي حملة أمنية الخير التي نفتخر في شركة أمنية بتنفيذها سنوياً خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار تسعة عشر عاماً تجسيداً لالتزامنا بدعم المجتمع المحلي وتعزيز المبادئ التي تقوم عليها استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بنا".وأشادت الحسيني بتعاون مختلف المنظمات والهيئات الخيرية مع شركة أمنية دعماً للفئات المحتاجة وتحقيق التنمية المستدامة، قائلة: "نأمل أن تكون حملتنا هذا العام قد تركت أثراً إيجابياً ولو بقدر بسيط في حياة الأفراد والعائلات التي استفادت منها وعكست الصورة الإنسانية المشرقة لشركة أمنية وموظفيها في مجال المسؤولية الاجتماعية وتجسيداً لقيمنا بالاهتمام ببعضنا البعض وبالمجتمع الذي نعمل فيه".وأعربت الحسيني عن شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاح حملة "أمنية الخير" من فريق شباب أمنية وموظفيها والمتطوعين من منصة "نحن" والشركاء من مختلف مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الخيرية.وتأتي حملة "أمنية الخير" التي أطلقتها أمنية منذ تأسسيها في العام 2005، إيماناً بأهمية العمل التطوعي ومساندة المجتمع المحلي. وتحرص أمنية على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتلاحم الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المحتاجة.