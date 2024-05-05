الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سنيورة للصناعات الغذائية توافق على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار

PHOTO-2024-05-02-05-56-29
سنيورة للصناعات الغذائية
وافقت الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية العادية و غير العادية في اجتماعيها المنعقيدين بتاريخ 28/04/2024 على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار و بنسبة 15% من راسمال الشركه المدفوع والبالغ 28 مليون دينارو توزيع اسهم مجانية بقيمة 2,147,059 سهم/ دينار من خلال رسملة مبلغ 2,147,059 دينار من رصيد الارباح المدوره كما في نهاية السنه الماليه 2023.اضافة اعلان

 و في تعليقه على النتائج المالية للشركة للعام 2023  ، اوضح السيد / طارق العقاد رئيس مجلس الادارة ان شركة سنيورة حققت نتائج مستقرة خلال العام الماضي رغم كل التحديات و الصعوبات التي واجهت الشركة من خلال الحرب على اشقائنا في غزة و ارتفاع الفوائد البنكية و خاصة في فرع الشركة في الجمهورية التركية ، عدا عن التأثير السلبي على نتائج الشركة نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 ، و اوضح العقاد رغم كل هذه الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة و التي تمثلت ايضا في ارتفاع تكاليف المواد الخام ومصاريف الشحن نتيجة الاحداث العالمية ، الا ان الشركة تمكنت من تحقيق ارباح صافية بمبلغ 4,428 مليون دينار مقارنة مع ارباح صافية بمبلغ 5,224 مليون دينار في العام السابق 2022 ، مدعومة  بارتفاع مبيعات الشركة التي بلغت 146,960 مليون ديناراردني  مقارنة بالعام  الذي سبقه بمبلغ 133,628 مليون دينار  و بنسبة نمو بلغت 10%.
واوضح العقاد ان الشركة اكملت بنجاح اصدار سندات بقيمة 80 مليون دولار في ظل هذه الظروف الاستثنائية و التي تدل على متانة الوضع المالي للشركة وثقة القطاع المصرفي في اداء الشركة التشغيلي و المالي ، وافاد العقاد ان اصدار السندات بسعر فائدة ثابت 7.75 %  لمدة خمس سنوات يعتبر انجازا كبيراً للشركة وسيؤدي الى تخفيض الفوائد البنكية و تحسين نتائج الشركة خلال هذا العام.

واشار العقاد ان الشركة في المراحل النهائية لرفع رأسمال الشركة بمبلغ 11 مليون دينار و بانتظار موافقة هيئة الاوراق المالية على تنفيذها ، كما سيعزز ذلك  من قدرة الشركة على المضي في تنفيذ  استثمارتها و توسعاتها خصوصا في بناء مصنع الشركة الجديد في جده – المملكة العربية السعودية.
أضاف العقاد أن الشركة استمرت في دعمها للمجتمع المحلي في كافة مناطق تواجدها من خلال الاستمرار في دعم المسؤولية الاجتماعية ، حيث  ساهمت الشركة في دعم معظم  القطاعات الطبية والتربوية والاجتماعية ومساعدة اهلنا في قطاع غزة ، حيث  بلغ حجم الدعم الذي قدمته الشركة العام الماضي مبلغ 455 ألف دينار مقارنة بمبلغ 366 ألف دينار العام الذي سبقه.

وفي تعليقه على النتائج ، أكد المهندس / مجدي الشريف الرئيس التنفيذي للشركة  ، ان الشركة حافظت على مستوى مبيعاتها في السوق الاردني و الفلسطيني رغم كل الظروف التي احاطت بالمنطقة وخسارة مبيعاتها لاهلنا في قطاع غزة خلال الربع الاخير من عام 2023 ،و شهدت مبيعات الشركة في الخليج نموا ملحوظا بنسبة 12% وفي السوق التركي بنسبة 30 % نتيجة التضخم ،  وانعكس ذلك عللى نتائج الشركة المالية للعام الماضي.

وأضاف ان الشركة بدأت المراحل الاولى في انشاء مصنعها في جدة - المملكة العربية السعودية الذي سيكون نقلة نوعية للشركة وسيساهم في دعم مبيعات الشركة في السوق السعودي .

وشركة سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي الاردني ومالكة للعلامات التجارية "سنيورة" و "يونيوم" و" بولونيز" و" الماسة"، وهي احدى الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-05-04 at 12.37.08

52 مليون دينار أرباح "البوتاس" في الربع الأول من 2024

منذ22 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-30 at 11.18.15 AM (1)

جامعة البترا تستقبل وفدًا طلابيًّا من أكاديمية (سجال)

منذ22 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-04 at 11.40.16 AM

أورنج الأردن: الاستجابة لوتيرة الابتكار المتسارعة أصبحت ضرورة حتمية

منذ22 ساعة
GAC_Logo-01[300679]

GAC تعلن عن بدء تصنيع الجيل الجديد من السيارات الكهربائية المزودة بالبطاريات الصلبة التي يصل مداها الى 1000 كم

01 أيار 2024
WhatsApp Image 2024-04-29 at 11.38.43 AM

محمد العلم: "منتخب قطر أدى ما عليه في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة وهو مستقبل الكرة القطرية"

01 أيار 2024
الجناح الأردني في المعرض السعودي لتصنيع الأغذية

10 شركات أردنية تشارك بالمعرض السعودي لتصنيع الأغذية

30 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات | منذ14 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 