سنيورة للصناعات الغذائية توافق على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار

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وافقت الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية العادية و غير العادية في اجتماعيها المنعقيدين بتاريخ 28/04/2024 على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار و بنسبة 15% من راسمال الشركه المدفوع والبالغ 28 مليون دينارو توزيع اسهم مجانية بقيمة 2,147,059 سهم/ دينار من خلال رسملة مبلغ 2,147,059 دينار من رصيد الارباح المدوره كما في نهاية السنه الماليه 2023.و في تعليقه على النتائج المالية للشركة للعام 2023 ، اوضح السيد / طارق العقاد رئيس مجلس الادارة ان شركة سنيورة حققت نتائج مستقرة خلال العام الماضي رغم كل التحديات و الصعوبات التي واجهت الشركة من خلال الحرب على اشقائنا في غزة و ارتفاع الفوائد البنكية و خاصة في فرع الشركة في الجمهورية التركية ، عدا عن التأثير السلبي على نتائج الشركة نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 ، و اوضح العقاد رغم كل هذه الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة و التي تمثلت ايضا في ارتفاع تكاليف المواد الخام ومصاريف الشحن نتيجة الاحداث العالمية ، الا ان الشركة تمكنت من تحقيق ارباح صافية بمبلغ 4,428 مليون دينار مقارنة مع ارباح صافية بمبلغ 5,224 مليون دينار في العام السابق 2022 ، مدعومة بارتفاع مبيعات الشركة التي بلغت 146,960 مليون ديناراردني مقارنة بالعام الذي سبقه بمبلغ 133,628 مليون دينار و بنسبة نمو بلغت 10%.واوضح العقاد ان الشركة اكملت بنجاح اصدار سندات بقيمة 80 مليون دولار في ظل هذه الظروف الاستثنائية و التي تدل على متانة الوضع المالي للشركة وثقة القطاع المصرفي في اداء الشركة التشغيلي و المالي ، وافاد العقاد ان اصدار السندات بسعر فائدة ثابت 7.75 % لمدة خمس سنوات يعتبر انجازا كبيراً للشركة وسيؤدي الى تخفيض الفوائد البنكية و تحسين نتائج الشركة خلال هذا العام.واشار العقاد ان الشركة في المراحل النهائية لرفع رأسمال الشركة بمبلغ 11 مليون دينار و بانتظار موافقة هيئة الاوراق المالية على تنفيذها ، كما سيعزز ذلك من قدرة الشركة على المضي في تنفيذ استثمارتها و توسعاتها خصوصا في بناء مصنع الشركة الجديد في جده – المملكة العربية السعودية.أضاف العقاد أن الشركة استمرت في دعمها للمجتمع المحلي في كافة مناطق تواجدها من خلال الاستمرار في دعم المسؤولية الاجتماعية ، حيث ساهمت الشركة في دعم معظم القطاعات الطبية والتربوية والاجتماعية ومساعدة اهلنا في قطاع غزة ، حيث بلغ حجم الدعم الذي قدمته الشركة العام الماضي مبلغ 455 ألف دينار مقارنة بمبلغ 366 ألف دينار العام الذي سبقه.وفي تعليقه على النتائج ، أكد المهندس / مجدي الشريف الرئيس التنفيذي للشركة ، ان الشركة حافظت على مستوى مبيعاتها في السوق الاردني و الفلسطيني رغم كل الظروف التي احاطت بالمنطقة وخسارة مبيعاتها لاهلنا في قطاع غزة خلال الربع الاخير من عام 2023 ،و شهدت مبيعات الشركة في الخليج نموا ملحوظا بنسبة 12% وفي السوق التركي بنسبة 30 % نتيجة التضخم ، وانعكس ذلك عللى نتائج الشركة المالية للعام الماضي.وأضاف ان الشركة بدأت المراحل الاولى في انشاء مصنعها في جدة - المملكة العربية السعودية الذي سيكون نقلة نوعية للشركة وسيساهم في دعم مبيعات الشركة في السوق السعودي .وشركة سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي الاردني ومالكة للعلامات التجارية "سنيورة" و "يونيوم" و" بولونيز" و" الماسة"، وهي احدى الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك.